Société

Elles se sont nommées Les Audacieuses parce que, pour faire ce qu’elles ont fait, il fallait de l’audace. De l’audace, du courage… et beaucoup d’amour, pour elles-mêmes et pour les autres. En se rasant la tête à l’occasion du 20e anniversaire du Défi têtes rasées Leucan, 10 femmes influentes et assumées se sont unies dans un mouvement de solidarité encore inédit au Québec pour soutenir Leucan, un organisme qui aide les enfants atteints de cancer, ainsi que leur famille, depuis plus de 40 ans. Mises à nu.