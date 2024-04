Avec le coup d’envoi du festival de musique Coachella, nous pouvons officiellement déclarer la saison des festivals ouverte !

Au fil des années, ce festival du désert de Palm Spring nous a offert tout en matière de mode : des jupes maxi à motifs et des robes fluides aux lunettes de soleil remarquables et aux couronnes de fleurs à gogo. Bien que l’idée de ce qui constitue un look Coachella quintessentiel continue d’évoluer, certains styles de célébrités resteront à jamais emblématiques.

De Vanessa Hudgens et Kendall Jenner à Rihanna et Paris Hilton, zoom sur les meilleurs looks de célébrités aperçus à Coachella au fil des ans.