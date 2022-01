Donne: 6 ramequins

Seul hic, cette recette ne peut être cuite en avance. Par contre, les soufflés individuels peuvent être préparés en avance et congelés, pour une cuisson minute. Astuce pour une recette un peu plus élaborée: remplacez la moitié du lait par du Cointreau, pour un délicieux goût d’orange.

Ingrédients

Beurre et sucre pour moules

200g de chocolat noir 55%

30g cacao en poudre

5 œufs

150ml de lait (ou 75 ml de lait et 75 ml de Cointreau)

70g de sucre

Préparation

Beurrer et saupoudrer de sucre les ramequins. Préchauffer le four à 400. Faire fondre le chocolat au micro-onde Amener à ébullition le lait (ou le lait et le Cointreau), retirer immédiatement du feu et y incorporer le cacao en fouettant. Ajouter au chocolat fondu. Séparer les œufs, incorporer les jaunes dans le chocolat. Fouetter les blancs, en y incorporant graduellement le sucre. Incorporer rapidement la moitié des blancs au chocolat, puis délicatement la deuxième moitié en pliant. Répartir la préparation dans les ramequins en les remplissant jusqu’au bord. Enfourner et cuire 10-15 minutes. Les soufflés sont cuits quand ils arrêtent de monter. L’extérieur doit être ferme et l’intérieur encore légèrement coulant. Déguster immédiatement.

Pour préparer d’avance, remplir les moules de la préparation, puis recouvrir les moules de pellicule plastique et congeler. Pour cuire, enlever le plastique et enfourner les souffles encore congelés dans un four préchauffé à 400. Cuire environ 15 minutes.

