Plus One

Plus One est l’une des comédies romantiques les plus sous-estimées de la dernière décennie – et ce n’est pas une hyperbole! C’est pourquoi le fait qu’il soit enfin disponible en streaming au Canada est une nouvelle des plus excitantes, à la fois pour ceux qui n’ont pas encore découvert les nombreux délices de ce film et pour ceux qui, comme moi, pourront désormais le regarder de nouveau – et à outrance. Maya Erskine et Jack Quaid interprètent Alice et Ben, deux amis platoniques qui acceptent de se fréquenter pendant l’interminable saison des mariages d’été. Il ne faut pas longtemps avant que les sentiments rendent leur pacte plus compliqué qu’ils ne l’avaient prévu – duh. Dès le 2 février.

One Day

Si One Day – une grande histoire d’amour entre Emma et Dexter, qui se rencontrent le soir de la remise de leur diplôme universitaire, mais restent dans la vie l’un de l’autre durant des années – vous semble familier, c’est normal. L’histoire, qui se déroule à la même date sur près de deux décennies, est adaptée du célèbre roman de David Nicholls paru en 2009 et a déjà été portée à l’écran en 2011 sous la forme d’un film notoirement déchirant mettant en scène Anne Hathaway et Jim Sturgess. Cette fois-ci, il s’agit d’une série de 14 épisodes avec Leo Woodall de The White Lotus et la charmante Ambika Mod – eh oui, c’est tout aussi tragique, alors sortez vos mouchoirs. Dès le 8 février.

A Killer Paradox

Même si votre connaissance de la télévision coréenne se limite à Squid Game, vous reconnaîtrez sûrement les stars de A Killer Paradox. Le Canadien d’origine coréenne Choi Woo-shik était l’un des acteurs principaux de Parasite, tandis que Son Suk-ku a joué dans la série de science-fiction culte des Wachowski, Sense8 – et ce n’est que le début de leurs longs et impressionnants CV. Aujourd’hui, ils ont uni leurs forces pour ce thriller policier, qui raconte l’histoire d’un meurtre accidentel qui se transforme en une chasse à l’homme entre un étudiant et un détective. Considérez ce film comme un excellent point de départ pour vous plonger dans l’univers des K-dramas. Dès le 9 février.