Quand la comédienne (inoubliable, notamment, en Shandy, dans Unité 9) prend la plume, elle aime aborder des sujets qui comptent: «Je trouve que la fiction est une façon de parler de plein d’enjeux de société avec subtilité, humour et intelligence, soutient-elle. Des statistiques, ça ne nous touche pas. Mais l’histoire d’une personne qu’on voit vivre [une situation] avec émotion et complexité, ça a beaucoup plus de chance de nous rejoindre.» C’est ce qu’elle a fait en 2017 avec sa pièce de théâtre La meute, qui, après avoir été jouée à moult reprises et traduite en anglais, renaît au grand écran sous un nouveau titre: Lucy Grizzli Sophie. On y retrouve Sophie, justement, qui décide de louer une chambre en région dans une maison d’hôtes où réside Martin, le neveu de la logeuse. Une relation énigmatique se tisse entre ces deux âmes esseulées, qui ont perdu leur emploi respectif pour des raisons bien différentes. «On sait qu’il y a quelque chose qui gronde en dessous, qui va mal virer, mais on ne sait pas ce que c’est.» La scénariste tient d’ailleurs à en révéler le moins possible sur l’intrigue de ce thriller psychologique, car, selon elle, «dans ce genre de film-là, moins t’en sais, plus t’as du fun!».

Catherine-Anne ne s’en cache pas: elle adore les suspenses. Toute petite déjà, elle regardait les longs métrages «d’Hitchcock, d’Otto Preminger et tous les films noirs des années 1940» avec sa grand-mère. Son amour pour le septième art, elle le vit maintenant aussi de l’intérieur: «J’ai vraiment eu un coup de cœur absolu pour le cinéma. J’y ai senti une liberté que j’avais seulement éprouvée au théâtre jusque-là.» Elle a mis cinq ans à peaufiner la nouvelle mouture de son histoire «pas de couteau, pas de fusil, mais qui fait mal», et elle apprécie grandement le temps qu’elle a pu y accorder.