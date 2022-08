Pourquoi as-tu voulu te lancer en alimentation maintenant?

En fait, le projet date de 1991, l’année où je suis devenue végétarienne. À l’époque, c’était impossible de trouver du tofu ailleurs que dans les épiceries spécialisées, où on offrait juste une sorte de tartinade, avec des œufs! J’en avais gardé un goût pour plus de variété.

C’est pourquoi tu proposes 14 nouveaux produits d’un coup?

Qui veut manger la même chose tous les jours? Donc, on propose trois sauces, trois tartinades, trois vinaigrettes, du tofu, des beurres de noix… Je dis souvent que cette marque [Julie Snyder], c’est mon étoile polaire, c’est ce que je mange à la maison. Tout est à base d’ingrédients locaux ou préparés ici, et les produits sont vendus sous une bannière québécoise qui, comme moi, croit à la mission Aliments du Québec.

La marque voit grand: des vidéos sur YouTube, un site web avec des recettes…

Durant la pandémie, je faisais des recettes pour paresseuses à l’émission. Elles ont eu du succès parce que personne n’a le temps de cuisiner un mardi soir. Avec mes partenaires, Marie-Pier Gaudreault et Amélie Léger, on parle déjà d’un blogue, de sauces plus épicées, etc. «Julie» est un projet de femmes qui ont plein d’idées! Même le look a été créé par une femme, Joanne Lefebvre, de Paprika Design. C’est beau et ludique, comme j’aime.

