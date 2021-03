On connaissait déjà Tania Lacoste pour son talent d’artiste coiffeuse et son projet Atelier Major. Voilà maintenant que cette pro de la beauté lance AM, une collection de soins pour le corps faits au Québec et pensés pour nous ravigoter en matinée. Inspirée par son propre épiderme assoiffé, elle a créé un exfoliant crémeux au poivre et à la pierre ponce granulée, un beurre corporel fouetté – la texture est DIVINE! – à base de beurres de karité, d’aloès et de mangue, de vitamine E et d’huiles essentielles de menthe poivrée japonaise et de bergamote, ainsi qu’une huile corporelle infusée d’écorce d’orange, de bergamote et de pamplemousse, qui pénètre rapido dans la peau en la laissant sublimée d’un joli glow. Le truc de Tania? «On peut utiliser l’huile corporelle telle quelle, en ajouter quelques gouttes à notre bain moussant pour obtenir un effet hydratant ou encore à notre beurre corporel pour en favorise l’absorption.» Le rituel parfait pour commencer la journée du bon pied!

