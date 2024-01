Lakay Nou – Sur tou.tv

Genre : Comédie, humour

Avec : Frédéric Pierre, Catherine Souffront, Fayolle Jean et Mireille Mételus

Dans la série Lakay Nou (ce qui veut dire «Notre maison» en créole haïtien), on suit un couple pris entre l’arbre et l’écorce: leurs enfants nés au Québec, et leurs parents, nés en Haïti. Bonjour le clash des générations! Avec beaucoup d’humour, cette série met en relief la beauté comme les défis de concilier tradition et modernité, attentes familiales et épanouissement personnel. Plus de 100 personnes noires ont travaillé devant et derrière la caméra pour réaliser ce petit bijou de télé!

La saison 1 est déjà disponible sur tou.tv.