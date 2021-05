Netflix Canada: 5 nouveautés à voir cette semaine

Us

Après Get Out, acclamé par les critiques, Jordan Peele assoit son statut de maître de l’horreur avec Us, qu’il a écrit, produit et réalisé. Le synopsis? Adelaide et Gabe Wilson partent avec leurs enfants dans leur maison de vacances, à Santa Cruz, mais le séjour vire au cauchemar lorsqu’ils sont attaqués par leur double. On ne regardera plus notre reflet dans le miroir de la même façon!

À voir dès le 23 mai.