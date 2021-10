Tanya, tu es productrice exécutive du film Dune. Quel a été ton rôle, précisément?

Pendant la préparation et le tournage du film, je m’assurais que la vision artistique de Denis était respectée dans tous les secteurs. Avec le studio Warner Bros., nous avons travaillé avec des équipes de plus de 500 personnes en Jordanie, en Hongrie et à Abu Dhabi. Il fallait être certain que l’information se rende à tout le monde.

Je me suis aussi occupée de la «deuxième unité de tournage», soit celle composée des cascadeurs, des hélicoptères et des vaisseaux. Je faisais donc les liens entre ce plateau et celui de Denis, et avec les acteurs principaux, pour qu’il y ait une constance dans le déroulement du projet. J’ai joué avec des gros jouets (Rires), et c’était hyperexcitant!

Comment vois-tu ton évolution depuis tes débuts dans cette industrie hollywoodienne?

J’ai gravi les échelons un à un, ce qui m’a fait voir chaque étape du métier. J’ai commencé en étant l’assistante de Denis sur la postproduction du film Arrival. Par la suite, je l’ai assisté pour la production complète de Blade Runner 2049. Alors, quand je suis devenue productrice exécutive du film Dune, je comprenais déjà la responsabilité de chacun des postes de la production. Ç’a été une évolution rapide, mais je suis une personne débrouillarde et disciplinée, qui a cumulé 15 ans d’expérience dans le milieu des arts.