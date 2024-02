Je suis le genre de personne qui aime manger de la salade en été comme en hiver. C’est un plat parfait quand on veut mélanger les saveurs et les textures tout en mettant de l’avant des produits de saison. Aujourd’hui, je vous propose une salade tiède (que j’aime faire dans une poêle en fonte, mais qui s’apprête facilement dans n’importe quelle poêle) délicieuse et douce pour le portefeuille. Le chou devient caramélisé, mais il garde son côté croquant. Les lentilles, une super source de protéines, ajoutent un goût délicat et une texture riche et satisfaisante. La star de cette recette est indéniablement la vinaigrette au miso et au beurre d’arachides. J’ai récemment commencé à cuisiner davantage avec le miso et je ne peux plus m’en passer — c’est un ingrédient umami et hyperpolyvalent. Bon appétit!

Salade tiède au chou grillé et aux lentilles, vinaigrette au miso et au beurre d’arachides

Portions: 4 | Préparation: 15 minutes | Cuisson: 30 minutes

INGRÉDIENTS

Chou grillé

1 petit chou vert, coupé en 6 ou 8 quartiers

Sel et poivre

3 c. à soupe (45 ml) d’huile végétale

Vinaigrette au miso et au beurre d’arachides

2 c. à soupe (30 ml) de beurre d’arachides

1 c. à soupe (15 ml) de miso

3 c. à soupe (45 ml) de jus de lime

1 c. à soupe (15 ml) de miel ou de sirop d’érable

1 c. à soupe (15 ml) d’huile de sésame grillé

2 c. à thé (10 ml) de sambal oelek

2 c. à thé (10 ml) de sauce soya

2 c. à soupe (30 ml) d’eau

1/4 c. à thé (1,25 ml) de sel

Salade

1 conserve de 398 ml de lentilles, bien rincées et égouttées

3 concombres libanais, en fines rondelles

1/2 tasse (125 ml) de menthe fraîche, hachée grossièrement

1/3 tasse (80 ml) d’oignon rouge, émincé finement

PRÉPARATION

Chou grillé

Saler et poivrer les quartiers de chou. Dans une poêle, chauffer l’huile à feu moyen-élevé et cuire les quartiers de chou de 6 à 8 minutes par côté, ou jusqu’à ce qu’on puisse y insérer facile- ment un couteau. Ajouter de l’huile, au besoin. À mi-cuisson, réduire le feu à moyen. Laisser tiédir dans une assiette environ 5 minutes, afin d’attendrir davantage le chou. Trancher les quar tiers de chou en 3 sections, dans le sens de la largeur. Vinaigrette au miso et au beurre d’arachides Dans un petit bol, mélanger tous les ingrédients de la vinaigrette.

Salade

Déposer les morceaux de chou dans une grande assiette. Ajouter les lentilles, les concombres, la menthe et l’oignon rouge, et verser la vinaigrette.

