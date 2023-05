«I have learned that my image, my reflection, is not my own.» Cette phrase, écrite par la mannequin, actrice et autrice Emily Ratajkowski dans son article Buying Myself Back: When does a model own her own image?, qui a été publié sur le site du New York Magazine en septembre 2020, m’a marquée.



Je connaissais Emily de nom; j’avais vu défiler ses photos sur Instagram et sur les sites à potins, rien de plus. Cet article — qu’on retrouve dans son premier livre, My Body, un recueil de textes lancé en 2021 — était un premier pas vers la reprise en main de son narratif: elle y raconte le moment où elle a réalisé que des photos d’elle avaient été vendues,achetées et diffusées sans son consentement, notamment par un photographe qu’elle a accusé d’agression sexuelle. «J’avais envoyé une première version de mon bouquin au magazine, et c’est sur cet extrait que le choix de la rédaction s’est arrêté. Au début, j’étais extrêmement nerveuse, car j’entretenais une relation complexe avec ce texte en particulier. Je trouvais qu’il m’exposait trop et je craignais la réaction des gens», confie-t-elle. Pourtant, la réponse a été plus que positive: cette année-là, c’est l’article qui a été le plus consulté sur le site du New York Magazine. «Ç’a été une libération. J’étais assise chez moi et je pleurais de joie.»

Cette vague n’a fait que continuer après la publication de son recueil. Des femmes l’abordent régulièrement dans la rue pour lui parler, ou elles l’interpellent sur les réseaux sociaux pour lui mentionner qu’un passage en particulier les a touchées. Mais le plus important, c’est qu’Emily sent qu’elle a enfin pu partager SA vérité, de manière concrète et, surtout, définitive. «Maintenant, les gens peuvent me juger s’ils le veulent, mais ce livre existe pour que je puisse passer à autre chose.» Comme l’instrumentalisation de la beauté, entre l’objectivation et l’empowerment, est au centre de ses écrits, je ne peux m’empêcher de lui demander de quelle façon sa relation avec son apparence — alors qu’elle répond à tous les critères de beauté de notre société — a évolué au cours des dernières années. «Avec l’âge, ma conception de la beauté est devenue beaucoup plus ouverte et moins liée à cette espèce d’idéal à la Victoria’s Secret, qui est dicté par le male gaze. Ça me permet d’apprécier ma beauté différemment, de comprendre davantage mon unicité», reconnaît la jeune femme de 31 ans.