Pour une durée limitée et jusqu’à épuisement des stocks, les flacons de 500 ml sont de retour à Kérastase. Cette marque de soins capillaires professionnels de luxe nous propose 10 shampoings de ses collections clés dans un grand format exclusif, et à un prix réduit équivalent à 25 % par rapport au prix total de deux bouteilles de 250 ml. C’est l’occasion de magasiner des soins capillaires experts, performants et sensoriels, parmi les diverses gammes qu’offre Kérastase, des gammes qui répondent aux besoins spécifiques de tous les types de cheveux.

Il est maintenant temps que vos cheveux profitent d’un vrai bain, c’est d’ailleurs ce qui amène la marque à nommer ses shampoings ainsi, parce qu’on ne fait pas que laver nos cheveux ici, on leur offre un réel bain!

Parmi les 10 bouteilles de 500 ml offertes à un prix exclusif, on trouve le Bain Nutri-Fortifiant Genesis, un shampoing fortifiant antichute pour les cheveux épais ou secs et affaiblis, de même que le Bain Extensioniste Resistance, qui protège la fibre capillaire et stimule la pousse de la chevelure. Pour les cheveux secs et sensibles, on se tourne vers le Bain Satin 2 Nutritive hydratant, et pour les cheveux blonds et décolorés, on fait appel aux bienfaits du Bain Lumière Blond Absolu, lauréat du Grand Prix de la Beauté ELLE Québec-ELLE Canada 2021.

Enfin, les cheveux gras bénéficieront du shampoing Bain Divalent Specifique, qui purifie le cuir chevelu tout en nourrissant les longueurs. Outre le shampoing, on n’oublie pas de compléter notre routine capillaire personnalisée en accompagnant notre shampoing d’un revitalisant (appelé Fondant ici, parce qu’il se fond carrément dans les cheveux), d’un masque pour les cheveux et d’une huile ou d’un sérum de Kérastase – une entreprise à laquelle les professionnels font confiance pour obtenir des cheveux exceptionnels.

On ne sait pas quelle collection est faite pour nous? L’outil de diagnostic en ligne Kérastase nous aidera à trouver la routine de soins qui convient à nos cheveux.

Il ne reste plus qu’à se donner rendez-vous dès le 7 décembre sur le site de Kérastase pour magasiner nos articles préférés et faire le plein d’idées cadeaux, en profitant d’une réduction équivalente à 25 % sur les formats de 500 ml. C’est ce qui s’appelle décupler le plaisir à moindre coût!

Promotion sans condition, jusqu’à épuisement du stock.