Intuitivement, l’autrice trace un parallèle entre la confection du vêtement griffé et celle du film inspiré du best-seller. Pour elle, ce n’est pas seulement une robe haute couture; c’est l’incarnation de tous les efforts déployés, invisibles à l’œil nu, des réflexions sous-jacentes et de la dévotion nécessaires à la création d’une œuvre forte et percutante. «La robe, tout comme le film, sont des œuvres si minutieusement conçues qu’on ne les voit pas avec nos yeux; on les ressent avec notre cœur.»

Au générique de Ru, Kim est «productrice associée», un titre qui lui a surtout permis, de son propre aveu, d’accéder au plateau de tournage pendant la pandémie, alors que les mesures sanitaires exigeaient des équipes réduites. Même si elle n’a pas adapté elle-même le roman, elle s’est tout de même engagée à sa manière, en y infusant une touche de magie.

«Le cinéma n’est pas mon métier, mais j’ai pu nourrir Charles-Olivier [Michaud] en lui offrant du contexte autour de l’œuvre», précise-t-elle avant d’imager son propos. «Je ne suis pas le peintre qui pourrait faire ton portrait, mais je peux te dire d’où arrive la lumière, comment elle caresse la peau de ta joue, je peux te décrire l’odeur et le goût de l’air, la texture de l’humidité ce jour-là. C’est un peu ce que j’ai fait pour le film.»

Les souvenirs qu’elle conserve des tournages sont impérissables. «Ç’a été un immense bonheur. Cela dit, je n’y allais pas tout le temps, car je suis trop loud et je nuisais à la concentration de l’équipe», dévoile-t-elle en riant aux éclats.