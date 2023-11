Dans ce numéro « spécial des Fêtes », on rencontre Kim Thúy, une femme éternelle. « En regardant les images de Ru, j’ai beaucoup pleuré. Ce n’était pas de la tristesse; j’étais surtout bouleversée devant l’immensité et la beauté de la vie ».

On vous offre également plus 150 idées-cadeaux triées sur le volet pour faire plaisir, coup sur coup!

En beauté, on vous présente des looks maquillage faits pour fêter ainsi que les plus beaux lancements en série limitée. En prime, rencontre avec la seule et unique Lady Gaga !

Côté mode, zoom sur des pièces magistrales, qui feront certainement tourner les têtes pendant les Fêtes !

En culture, on découvre la reine africaine Aiza qui célèbre l’affirmation de soi. « Oui, je veux faire du bien aux gens qui écoutent ma musique, mais ça va plus loin que ça : je veux les accompagner, les inciter à aller au bout d’eux-mêmes, comme je l’ai fait pour cet album. »

Finalement, on s’introduit dans la cuisine de Margaux Verdier et on se questionne sur comment déguster le caviar, ce petit luxe?

Le numéro d‘hiver 2023 d’ELLE Québec est en vente dès jeudi, en kiosque, en abonnement et en version numérique.