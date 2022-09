Le tour de l’Europe en sac à dos, les rencontres fortuites dans les dive-bar, le sexe dans une autre langue, les trains la nuit, les plages à l’aube, le rosé dans le sable, les jambon-beurre dans le parc, l’hiver à Bali, le yoga le samedi, les chiens errants, les bols smoothies, les Corona d’après-midi, les flirts entre deux coups de soleil, les cheveux qui blondissent, les freckles qui s’invitent, les amies en maillots de bain… Ce sont des bonheurs simples de voyage, et la liste pourrait s’étirer à l’infini.

Mais malgré tout ça, je n’aime pas voyager.

Et chaque fois que je rassemble assez de courage pour l’affirmer publiquement, devant des amis, des citoyens du monde, des tripeux d’escales et de Tarmac, de fuseaux horaires et de duty free, j’ai la même réaction : un regard de mépris, quelques longues secondes de malaise, des angles de sourcils qui trahissent une incompréhension totale, comme si j’étais un ovni, ou pire, une femme des temps modernes dénuée de curiosité et d’ouverture sur le monde.

Je n’aime pas voyager et ça rend tout le monde inconfortable. Mais ma réticence face au voyage est plus complexe qu’un banal manque d’intérêt. Elle me vient d’une anxiété généralisée, d’une écoanxiété grandissante, d’un malaise face à mes multiples privilèges. À force de m’assumer comme fille-qui-préfère-rester-chez-elle, je découvre, plus souvent qu’autrement, que l’engouement autour du voyage est parfois moins reluisant, moins unanime même, que je ne l’aurais pensé. Je ne suis pas si alien que ça, finalement.

Quand je voyage, tout est une source d’inconfort: les déplacements, les transitions, les nuits, l’inconnu, l’attente, la nouveauté, les imprévus. Je suis une femme de routine qui a besoin de calme et de constance, de silences et de petits rituels. Quand on me sort de cette sécurité, j’en perds ma capacité à m’émerveiller.

À l’aube d’un périple à l’étranger dans le cadre de mon travail, je dors mal la nuit, j’anticipe le pire, j’analyse l’itinéraire, je combats l’envie de m’inventer une urgence qui m’empêcherait de devoir partir, parce que me déplacer dans un autre pays, aujourd’hui, implique aussi, selon moi, son lot de petites violences et de doubles standards.

On prend l’avion alors que la planète en arrache (pour ne pas dire qu’elle meurt à grand feu). On se rassure en s’achetant des crédits carbone sans jamais savoir si ça change réellement quelque chose. On contribue à détruire les plus beaux endroits du monde avec notre tourisme de réseaux sociaux. On valorise l’esthétique de notre fil Instagram au détriment de la nature et de la préservation des lieux sauvages. On profite des richesses des pays qu’on visite sans trop s’attarder aux humains qui les habitent et à notre impact sur leur milieu de vie.

En tant que grande anxieuse, je suis incapable de boucler ma valise sans assombrir la joie de partir avec cette longue liste de raisons qui devraient me convaincre de rester chez moi. C’est peut-être fataliste, et je l’ai reçu maintes et maintes fois, le contre-argument des effets bénéfiques du tourisme sur les communautés qu’on visite, mais le malaise persiste en moi.

Est-ce que c’est normal d’alimenter ma peur du voyage pour me convaincre que je fais la bonne affaire de ne pas être une globe-trotter? Est-ce que je devrais m’écouter ou est-ce que je devrais plutôt vivre le moment présent, sac sur le dos, passeport en main, sans penser aux conséquences de mes déplacements, de mes envies de sensations fortes et de paysages nouveaux? Comment s’ouvre-t-on sur le monde quand on veut protéger notre planète tout autant que notre santé mentale?