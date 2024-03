Cette jeune entrepreneure a toujours rêvé d’avoir son entreprise. Elle a déménagé à Montréal à l’âge de 17 ans dans le but de trouver sa place et vivre de ses passions. Ses débuts en commercialisation de chandelles colorées et fabriquées à la main l’ont mené à ouvrir le café-atelier Moonday en octobre dernier où il est possible de fabriquer sa propre bougie. Ambitieuse et attachante, Iseult Savard est certainement une entrepreneure de laquelle s’inspirer.