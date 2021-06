Le plan bébé, je l’ai souvent remis à plus tard, trop occupée à bâtir une carrière, qui ne vole pas encore aussi haut que je le souhaiterais. Dans les dernières années, je me suis convaincue que j’étais carriériste. Que j’allais me concentrer sur mes accomplissements professionnels, pour continuer de partager avec d’autres ce qui me fait vibrer. De toute manière, côté familial, j’étais choyée. Je côtoyais les deux filles de mon chum, Simone et Léonie, que j’ai rencontrées quand elles étaient encore toutes petites. Et avec la garde partagée, j’avais Martin et la vie à deux, sans trop de responsabilités. Le meilleur des deux mondes, quoi!

Là, je ne peux pas vous dire précisément ce qui s’est passé. Je pense que j’ai compris, avec les défis de 2020, que j’étais capable de tout. J’étais capable de poursuivre le cheminement de ma carrière, capable d’avoir un enfant qui m’appellera maman et deux autres qui me donnent le surnom de Valou. Capable d’être une épouse attentionnée pour l’homme de ma vie. Capable de tout.

Donc, je suis en train de créer un être humain dans mon ventre. Depuis septembre dernier, je lui fais un squelette, des organes, des yeux, un petit nez trop mignon et des lèvres pulpeuses – je le sais, j’ai vu tout ça sur les échographies! Je continue de m’accomplir au travail et de concevoir des projets. Je n’ai jamais été aussi amoureuse.

Et un dernier aveu: j’ai précieusement conservé le bâtonnet. Le grand vertige a fait place à un grand enthousiasme. Une petite fille va bientôt m’appeler maman.