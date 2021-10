Je suis bonne pour «crisser mon camp». Des fois, je me réveille et je me rends compte que les murs qui m’entourent ne sont plus ceux que je veux voir. Ou que la personne sur l’oreiller, à côté de moi, n’est plus celle que j’aime. Ou que la femme que je suis devenue me déplaît. Dans ce temps-là, je n’ai aucune difficulté à abandonner ce que j’aimais pourtant la veille. Je peux me refaire une vie en moins de deux! Une identité, s’il le faut… Je suis soit très libre, soit très problématique. En fait, je me bats rarement pour retrouver ce qui m’emballait. Je fuis au lieu de bâtir, convaincue que, de toute manière, tout est éphémère.

La littérature scientifique montre que perdre un parent à un jeune âge peut causer des problèmes d’attachement. Je pourrais facilement me réfugier derrière la mort de mon père pour justifier les nombreuses fois où j’ai quitté un monde, du jour au lendemain. Mais la vérité, c’est que le surplace me terrifie. Ça, et le fait que je suis assez égoïste pour accepter de passer en coup de vent dans un projet, un cœur ou même une vie.

La vérité, c’est que j’apprends chaque jour à dompter ma pulsion d’évasion. J’essaie maintenant très fort de considérer les autres et de ne pas être aveuglée par mon seul bien-être. Je tente de découvrir les vertus de la patience, de la réconciliation, du dévouement. Du long terme… Et je m’améliore, pour de vrai. Je m’impressionne, même! J’aime croire que je suis rendue une adulte stable, presque.