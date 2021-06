Gémeaux

22 mai- 21 juin

Que vous réserve cet anniversaire tout neuf? L’exquise sensation d’une grande bouffée d’air frais! Avouez qu’elle est bienvenue après ce long enfermement qui vous pesait. Comment vous en griser sans pour autant vous disperser? Telle est la question. La réponse? Soyez légère sans perdre pied; laissez-vous emporter sans perdre le nord; aspirez au plaisir sans perdre de vue l’essentiel. En prime, vous aurez le doigté nécessaire pour chasser les vampires émotionnels qui, justement, vous pompent l’air.

Cancer

22 Juin-23 Juillet

Vous vibrez à la saison des amours! Le passage du Soleil, de Vénus et de Mars dans votre signe vous donne envie de rayonner, de séduire, de conquérir… Et tout ça, avec une aisance déconcertante. Cela dit, remettez les conversations délicates en juillet: vous aurez plus de tact et serez ainsi mieux comprise.

Lion

24 Juillet-23 Août

L’orgueil, votre péché mignon. Parfois remède, parfois poison. Mais voilà: une situation imprévue vous fera reconsidérer votre manie de prendre des airs supérieurs, même lorsque vous souffrez. Car comment vous tendre la main, si vous voilez toujours votre vulnérabilité? À méditer avec humilité.