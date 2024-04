En plein début du faste de la saison du Taureau, cette Pleine Lune vient nous rappeler à l’ordre. Profiter et faire la grasse matinée, c’est bien. Mais pour pouvoir papillonner de fleur en fleur, il va falloir passer par l’étape cruciale de la chrysalide. Oui, on parle toujours d’astrologie : suivez le guide.

Pleine Lune en Scorpion : les grandes métamorphoses

« Je me regarde dans le miroir : je veux changer mes vêtements, mes cheveux, mon visage. » Comme Bruce Springsteen et sa Vénus natale en Scorpion le chantent dans Dancing in the dark, certains besoins de changement ne se font pas attendre. La Pleine Lune en Scorpion de ce printemps vient appuyer sur ce sujet, le domaine d’expertise du signe à l’arachnide : la mue. Ça peut se traduire par un besoin viscéral et urgent de se changer soi-même, ou de modifier son environnement. Désencombrer son intérieur, son ordinateur, se couper les cheveux ou même faire un immense tri administratif. On fait le deuil de ce dont on ne veut plus pour faire de la place à la suite.

Chris Semet liste le meilleur de ce moment dans Les transits planétaires (Hugo Poche), « bel instinct de survie, bonne intuition, soif d’inconnu, capacité à se remettre en question ». Mais l’astrologue n’oublie pas les côtés moins reluisants de ce transit : « Tensions familiales, craintes irrationnelles, difficultés d’adaptation ». Vous l’aurez compris, il va falloir doser, mais ça vaut le coup. Dans le livre S’épanouir avec la Lune et honorer ses talents, Christelle Arondeau écrit : « C’est toujours dans un but évolutif, pour vous permettre de grandir. »

Quelles cartes de tarot pour cette pleine Lune ?

L’arcane numéro 13 du tarot de Marseille, celle de la Mort surnommée « Arcane Sans Nom » pour plus de drama, correspond parfaitement à cette ambiance transformatrice. Pas de mauvais présage, promis juré. Cette carte nous parle de recommencements, de cycles qui s’achèvent et fatalement : de nouveaux qui commencent. On s’inspire de sa capacité à créer du nouveau avec de l’ancien.

La Force et le Pendu. Pour bien se métamorphoser, il faut pouvoir accepter de faire peau neuve. Faire plier sa résistance au changement juste assez pour ne pas qu’elle casse. Ce duo représente parfaitement l’équilibre entre le contrôle et le lâcher-prise. Lucidité et abandon, le meilleur des deux mondes.