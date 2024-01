CAPRICORNE ET ASCENDANT CAPRICORNE

22 décembre – 20 janvier

Au cours des prochaines semaines, identifiez les éléments nécessaires pour vous sentir validée, confiante et pertinente. Pouvez-vous vous offrir cette validation ou la recherchez-vous plutôt à l’extérieur? Méditez sur l’idée que vous êtes digne et merveilleux simplement pour être qui vous êtes, embrassant à la fois ce qui vous rend ordinaire et unique. Il est grand temps de retrouver votre pouvoir personnel à travers une saine estime personnelle.

VERSEAU ET ASCENDANT VERSEAU

21 janvier – 19 février

À l’approche de février, votre attention se porte sur votre apparence et votre bien-être, mais surtout le pont qui unit les deux? Comment pouvez-vous vous présenter d’une manière qui vous fait sentir vrai, authentique et confiante. La Nouvelle Lune du 9 février sera l’occasion idéale pour définir de nouvelles intentions qui vous aideront à afficher vos couleurs. L’arrivée de Pluton sous votre signe annonce une transformation significative dans votre manière de vous présenter mais, rassurez-vous, ces changements seront graduels et contribueront à accroître votre éclat.

POISSONS ET ASCENDANT POISSONS

20 février – 20 mars

Cette saison se profile comme une phase de clôture de chapitre et d’intégration. Prenez soin de finaliser les situations en cours, de réorganiser votre vie et de créer de l’espace en prévision du nouveau cycle qui débutera bientôt, plus précisément à partir du 19 février. D’ici là, permettez-vous plus de solitude afin d’effectuer un bilan de ce que vous désirez voir perdurer et ce que vous laissez derrière vous. Laissez votre intuition vous guider vers des décisions qui vous surprendront vous-même!

