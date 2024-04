Le 8 avril prochain, La Société du parc Jean-Drapeau et Espace pour la vie ont préparé une programmation spéciale et gratuite afin de célébrer l’éclipse solaire totale et voici tous les détails !

Un spectacle céleste et musical

En effet, le sud de la ville sera plongé dans un moment spectaculaire alors que la Lune couvrira complètement le Soleil, et ce, pendant environ une minute et demie. Pour l’occasion, des artistes et des scientifiques de renom, ainsi que la mairesse de Montréal, Valérie Plante, seront présents au parc Jean-Drapeau pour accompagner le public dans cette expérience unique.

Afin de marquer l’événement de plus belle, Diane Dufresne interprétera une chanson en prélude au spectacle céleste, accompagnée par un enregistrement de l’Orchestre Métropolitain dirigé par Yannick Nézet-Séguin.