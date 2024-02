CAPRICORNE

22 décembre – 20 janvier

Votre imagination est plus fertile que jamais et il est crucial de ralentir afin de retenir toutes les idées qui surgissent. Voyez ce temps comme une période d’hibernation, qui vous invite à redéfinir vos besoins réels et à protéger ce qui vous tient à cœur.

VERSEAU

21 janvier – 19 février

Vous aspirez à une relation plus fluide et aisée avec vos ressources matérielles. Cultivez votre faculté d’adaptation et fiez-vous à votre intuition pour faire des choix éclairés. Soyez transparente à propos de vos besoins et n’hésitez pas à les formuler sans réserve.

POISSON

20 février – 20 mars

Les projecteurs sont sur vous. Vous pourriez avoir envie d’effectuer un changement de style et d’exprimer plus authentiquement qui vous êtes. Au lieu de dépendre des autres pour obtenir ce que vous voulez, ayez confiance en votre capacité à vous battre pour ce que vous méritez.

