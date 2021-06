Sorcière des temps modernes, Vanessa s’est fait connaître grâce à son podcast Mystique, l’enseignement du yoga, ses rituels collectifs et sa formation de tarot, l’Art du Tarot. Elle marie les arts mystiques à la politique et au féminisme avec une passion et une authenticité qui invite une toute nouvelle génération de personne à renouer avec une spiritualité qui leur est propre.

Vous pouvez la retrouvez sur la podcast Mystique ou sur son compte instagram où elle partage quotidiennement ses réflexions avec sincérité, vulnérabilité et une petite dose de magie!

Sorcière

Sorcière; un mot qui provoque autant qu’il fascine! Enseignante, pratiquante et vulgarisatrice de tarot et d’astrologie, je me plais à l’utiliser en référence à mon travail, mais aussi pour évoquer mes croyances spirituelles.