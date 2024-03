Voici votre horoscope d’avril 2024

Pour une lecture plus précise de votre horoscope, fiez-vous d’abord à celui de votre ascendant et ensuite, celui de votre signe solaire, c’est-à-dire «votre signe.» Si vous ne connaissez pas le premier, fiez-vous simplement au second.

BÉLIER

21 mars – 20 avril

Lorsqu’il s’agit de mener à terme une mission avec passion, personne ne le fait mieux que vous. Engagez-vous pleinement dans les projets qui vous ressemblent et retirez-vous de ce qui éteint votre flamme intérieure.

TAUREAU

21 avril – 21 mai

Cultivez votre courage pour guérir vos anciennes blessures en créant les conditions propices au relâchement de vos tensions. Laissez émerger naturellement la version la plus revigorée de vous-même en vous libérant du sentiment d’urgence.

GÉMEAUX

22 mai – 21 juin

Dirigez votre attention vers les diverses manières de soutenir vos amis et votre communauté. Votre passion contagieuse les propulsera vers de nouveaux sommets. Votre énergie a le pouvoir d’inspirer ceux qui vous entourent.