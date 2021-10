Cancer

22 juin-23 juillet

Vous voulez un conseil (pour traverser l’hiver)? Apprenez à dire non aux proches qui vous en demandent trop et abusent de votre gentillesse légendaire. Affirmez-vous, même si ça vous terrorise! Je parie que l’avenir vous donnera raison. Et que vous prendrez goût à cette nouvelle assurance.

Lion

24 juillet-23 août

Avertissement: Jupiter et Saturne, unies en signes opposés, pourraient vous jouer des tours. Coup de poignard dans le dos, ralentissement exaspérant, prisede conscience forcée… Heureusement, tout n’est pas perdu. Vous verrez les choses sous un autre angle, encore plus avantageux pour vous.

Vierge

24 août-23 septembre

Oh que voilà un mois peu ordinaire! 1) Vous perdez quelques repères (ce qui est très bien). 2) Vous perdez aussi quelques illusions stériles. 3) Vous gagnez en sagesse et en lucidité. 4) Surtout, vous gagnez en lé-gè-re-té. Youppi! Pas mal pour un novembre qui s’annonçait bien austère.

Balance

24 septembre-23 octobre

Lentement, mais sûrement et durablement. Telle est la devise à adopter si vous souhaitez évoluer tant en amour qu’au boulot. Car l’heure n’est plus à la frivolité ni à l’indécision, vos péchés mignons. C’est le moment de vous engager et de ne pas changer de cap au moindre obstacle. Vous m’en remercierez.

Comment l’astrologie peut aider sans dicter une vie ?