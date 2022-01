LION

24 JUILLET-23 AOÛT

Petit février en vue, je dois dire. Soudainement, tout vous semble tiède, fade et trop lent autour de vous. Mais pas question de tourner en rond comme un lion en cage! Car vers les 7, 21 et 28 mars, vous retrouverez de votre superbe et de votre ardeur grâce à l’appui de Vénus, du Soleil et de Mercure.

VIERGE

24 AOÛT-23 SEPTEMBRE

Si vous avez suivi mes derniers conseils, vous avez évité de frapper un mur et de vous humilier dans la foulée. Respect! Le timing est bon pour enfin faire valoir une idée, propulser un projet et foncer droit devant. On vous écoute, on vous appuie et on vous donne les moyens de vos ambitions. Yé!

BALANCE

24 SEPTEMBRE-23 OCTOBRE

L’amour fou vous manquait? Bonne nouvelle: une belle histoire est sur le point de naître. Oui, vous brûlez de vous abandonner, mais quelque chose en vous craint de se tromper ou d’être trompée. Allez, faites-vous confiance: vous savez plus que jamais ce qui est bénéfique pour vous.