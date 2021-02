Le grand bleu

L’humble denim s’élève vers les hautes sphères du style et habille d’indigo, d’azur et d’ardoise des pièces chics de saison – blazers, kimonos, robes et pantalons. Pour être dans le ton, on préfère encore adopter la matière de pied en cap, en osant le patchwork et une pluralité de nuances.

Sandales en caoutchouc, GUCCI

455$

ACHETER

Blazer droit Ursula Hosbjerg, URBAN OUTFITTERS

239$

ACHETER