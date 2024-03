WRAY a progressivement intégré les tailles plus. Pourquoi et comment cette expansion s’est-elle déroulée?

Je me suis tout simplement demandé: pourquoi laisserait-on autant de gens de côté? Le monde de la mode doit se réveiller et regarder tout autour de lui: les clientes de taille plus sont partout et elles veulent porter la même robe, de la même compagnie, que leur amie de taille médium. Devenir plus inclusive était donc une progression parfaitement naturelle. Dès que j’ai commencé à offrir un plus grand éventail de tailles, j’ai été inondée de messages sur Instagram où les gens me parlaient de leur expérience avec la mode et de la difficulté de trouver une compagnie qui vendaient des vêtements pour eux. Plusieurs de ces histoires m’ont fait pleurer. J’ai rapidement réalisé que l’industrie de la mode ne s’intéressait qu’aux corps normés, qu’elle excluait les personnes rondes ou vivant avec un handicap. Au début, il a fallu qu’on s’adapte pour bien reporter les mensurations des vêtements en tailles 4X, 5X et 6X, mais c’est à force d’essayer nos créations sur une multitude de volontaires qu’on s’est perfectionnés. J’ai parfois honte de ne pas l’avoir fait plus tôt, et je ne trouve pas que je mérite de félicitations particulières. Toutes les entreprises devraient être inclusives. Offrir une vaste gamme de tailles, c’est le strict minimum.