Allez chez Zara, c’est un peu comme faire un tour chez Ikea: on y va pour un t-shirt… et on repart avec une tenue complète, ballerines et sac à main compris. En d’autres mots, magasiner dans l’une des boutiques de l’enseigne espagnole est un sport dangereux (du moins pour notre compte bancaire). Afin de limiter les dégâts, on a sondé pour vous le site de la marque et on en a sorti 15 coups de cœur – une chemise classique mais pas basique, un pantalon large ultrachic ou encore un chandail au drapé luxueux –, à la fois tendance et intemporels. L’idée? En 2024, on se procure uniquement des pièces qu’on aura – vraiment! – envie de porter et de garder longtemps dans notre garde-robe. Bref, on évite les achats impulsifs (qu’on regrette presque à tous les coups, il faut bien l’avouer) pour miser sur des valeurs sûres. Voici donc 15 vêtements, chaussures, sacs et accessoires signés Zara à magasiner les yeux fermés!