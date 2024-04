Pour Charlotte Piché, créatrice de Deux Lions, son incursion dans le monde de la joaillerie a été motivée par le désir de façonner quelque chose qui, selon elle, pouvait être vraiment inclusif. « J’ai toujours considéré la mode comme une forme d’individualité, d’expression de soi, dit-elle. Cependant, je détestais l’industrie et tout ce qu’elle représentait. La joaillerie a été pour moi une avenue intéressante à explorer, parce qu’elle convient aux personnes de tous âges, de toutes formes, de toutes tailles et de tous genres. »

Après avoir étudié la métallurgie à Brooklyn, aux États-Unis, Charlotte est revenue à Montréal pour mettre sur pied sa marque, Deux Lions, en 2014. Ce nom est un hommage à ses frères («mes deux piliers, ma force»). Quelques années plus tard, c’est donc tout naturellement que son cadet, Alex, s’est joint à l’aventure pour lancer une collection pour hommes et ainsi compléter l’entreprise familiale.

Aujourd’hui, la sœur et le frère travaillent en tandem, en tant que designers et entrepreneurs, dans leur studio du Plateau-Mont-Royal, où ont lieu les rendez-vous pour les commandes personnalisées (prises autour d’un verre de vin) et d’où ils orchestrent également toute la production locale avec des artisans de la ville. Les bijoux de la griffe sont fortement inspirés par les formes et les textures que l’on trouve dans la nature, comme les fossettes singulières des perles Keshi ou la rondeur asymétrique des pièces de monnaie de la Rome antique, érodées par le temps. Et ces bijoux sont conçus pour mettre en évidence ces soi-disant défauts. «Au-delà du fait que je trouve ça visuellement beau, ça promeut l’idée que les imperfections sont ce qui nous rend uniques et parfaits tels que nous sommes, fait valoir Charlotte. Ça s’éloigne des idéaux et des normes de beauté inatteignables, qui ne sont ni sains ni inspirants pour moi.»

Charlotte fait également partie du groupe pijama land avec son partenaire (et photographe de Deux Lions), Evan Tetreault, et attribue à leur musique, à leur son rétro et rêveur, le mérite de l’avoir aidée à construire l’univers visuel et émotionnel de la marque.