Cinq, quatre, trois, deux, un… Le compte à rebours est lancé pour célébrer le temps des Fêtes! Entre les partys de bureau à gogo, les réunions de famille qui ne tarissent pas et les (multiples) soirées du nouvel an, notre garde-robe ne sait plus où donner de la tête. Bien sûr, on peut miser sur une valeur sûre – la petite robe noire – qui met nos accessoires en valeur, comme une toile de fond. Il suffit d’ailleurs de troquer un ou deux bijoux, de changer de chaussures et d’adopter une nouvelle coiffure pour donner à l’ensemble un look inédit. Mais durant la période des Fêtes de fin d’année, c’est aussi le moment où on peut (enfin) sortir nos vêtements à paillettes sans avoir l’air d’être déguisée! Pour se faciliter la tâche dans notre quête de la tenue parfaite, on a sélectionné 15 robes – classiques ou glamour – à adopter les yeux fermés (et maquillés)!