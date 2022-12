En bonus, ils proposaient cinq trucs pour ne pas «perdre le contrôle» devant une grande tablée de victuailles, après les semaines de grugeage de céleri qu’on venait de te prescrire.

Puis, le Nouvel An n’avait même pas le temps d’enlever ses bottes que sonnaient à la porte les détox et autres punitions pour que tu te repentes d’avoir mangé de la pâte feuilletée et trouvé que ça goûtait le bonheur. L’année mourait et renaissait drapée chaque fois d’une culpabilité festive.

Depuis, les mots ont changé, mais le message est le même. Le temps des fêtes est implicitement celui de la démesure, mais aussi celui du sempiternel rappel à l’ordre du culte de la minceur.

Et même si je ne peux pas l’empêcher de cogner à ma porte, la culture des diètes n’a plus sa place à ma table. Et si elle s’invite à la table des autres alors que j’y suis assise, je n’hésiterai plus à lui céder ma place. On ne peut plus être là toutes les deux. Ça m’a coûté cher de psy pour mesurer toute la violence de ma relation avec elle, et si quelqu’un veut inviter mon ex toxique à souper, ce sera sans moi… Bon appétit.