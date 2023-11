Il neige? Et alors! On met un collant épais et on se love dans une robe à manches longues, aussi confortable que chic. Pour les plus frileuses, on choisit un modèle ample — et tant qu’à faire, à col roulé — et on enfile en-dessous quelques couches protectrices (pour ça, la gamme Heattech d’Uniqlo, qui offre autant des collants que des hauts doté de cette technologie thermique haute performance, est tout indiquée). Côté style, on a l’embarras du choix même si on a un faible pour les robes en maille longues qui allongent la silhouette, comme ce modèle à rayures, à porter de préférence avec des bottes hautes à talons (si la météo le permet). Pour celles qui préfèrent le court, cette jolie robe oversize à l’esprit minimaliste, nous fait les yeux doux! Pour le reste, on a déniché 13 autres robes chaudes pour l’hiver à adopter au boulot comme en soirée… à quelques accessoires près!