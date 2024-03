Pour limiter l’empreinte carbone de nos vêtements et de nos accessoires, le mieux est encore de prolonger leur cycle de vie. Comment? En choisissant uniquement des pièces qu’on gardera (et qu’on portera!) aussi longtemps que possible. Pour éviter de succomber aux tendances passagères – dont on se lasse aussi vite qu’elles ne sont remplacées par d’autres tendances tout aussi éphémères –, on privilégie plutôt des classiques du vestiaire féminin. Notre garde-robe idéale se compose ainsi de pièces minimalistes au style intemporel qui ont fait leurs preuves, comme un trench écourté, un pantalon ample, un t-shirt parfaitement coupé, un chandail tout doux ou encore des lunettes de soleil au look rétro, qu’on dégaine au moindre rayon de soleil. La bonne nouvelle? Grâce à leur sobriété de rigueur (de la coupe aux couleurs), nos essentiels s’agencent facilement pour créer une pluralité de looks à la fois chics et modernes. La preuve avec ces 15 pièces minimalistes!