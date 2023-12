Indispensable de notre garde-robe hivernale, notre manteau nous accompagne dans notre quotidien environ six mois par année. C’est une bonne raison pour investir dans un modèle chaud, imperméable, durable et surtout beau, non? Si on a besoin d’un coup de pouce pour se décider, on justifie la dépense en se disant qu’on portera notre manteau d’hiver au moins 180 jours par an. Pour un manteau à 500 dollars, ça équivaut à un peu moins de 3 dollars à chaque fois qu’on l’enfile (#girlmath). Rendu là, c’est presque du vol, non?

Dans notre ligne de mire, on a repéré 15 manteaux d’hiver – longs ou courts – qui promettent de nous faire passer un hiver douillet et au chaud. Parmi ceux-ci, on a un faible pour cette doudoune matelassée avec son capuchon amovible, de la marque Soia & Kyo, de même que pour ce modèle ultracool et son imprimé cachemire irisé, issu d’une collaboration entre Canada Goose et Concepts.