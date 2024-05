La dolce vita à Locarno

Baignée par le lac Majeur, choyée par le meilleur ensoleillement au pays et plus petite que Lugano, Locarno distille un air de vacances qui invite au farniente. On en a aimé le centre historique et la Piazza Grande, qui accueille chaque année, en août, un célèbre festival de cinéma d’auteur. Idem pour les îles de Brissago, deux « vitrines » de la végétation méditerranéenne faisant partie, à l’instar du parc Ciani, à Lugano, et du fameux parc Scherrer, à Morcote, de l’association des Grands Jardins Italiens.

Une autre superbe destination, tout à côté, est Ascona. On garde un précieux souvenir de ses façades colorées, de ses épiceries fines, bars à vins et galeries d’art. L’atmosphère est ici convivialo-chic.

De Lugano comme de Locarno, on fera un saut à Bellinzona, la capitale du Tessin. Ses châteaux inscrits à l’UNESCO, ses venelles fleuries, ses riches églises et ses nombreuses demeures baroco-élégantes rappellent qu’au Moyen Âge, le territoire du canton appartenait au puissant duché de Milan. D’où son patrimoine et son art de vivre italiens!