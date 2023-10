L’automne, sa météo aléatoire et ses matins frisquets signent le grand retour du manteau de mi-saison dans notre garde-robe. Court ou long, douillet ou imperméable, la pièce se décline dans une multitude d’options, du trench au caban. Cette saison, on préfère miser sur un style classique et intemporel, dans une teinte passe-partout (du gris au blanc cassé). Côté tenue, ça permet d’oser toutes les folies vestimentaires sans craindre la fausse note, une fois ledit manteau enfilé. Zoom sur 15 modèles qui nous font craquer!