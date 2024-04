Les choix de Joanna : dans le sac de notre rédactrice en chef

La surconsommation est néfaste pour la planète; ce n’est pas un secret. Il y a tant de choses qu’on peut faire pour modifier nos habitudes. Comme j’adore la mode, un des plus gros changements que je puisse effectuer concerne ma façon de magasiner des vêtements. En plus de faire des achats de seconde main la nouvelle norme, je vais désormais prendre le temps de rechercher et de collectionner des pièces, des accessoires et des essentiels beauté intemporels pour me bâtir une garde-robe et une routine de soins plus écoresponsables.

Voici quelques idées pour vous inspirer dans la création d’un vestiaire pérenne que vous aimerez — et porterez — longtemps.