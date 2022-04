Pour la protection des ours polaires

Au sortir de l’avion, la température se situe juste au-dessous de zéro. On est début novembre, et le climat est particulièrement doux pour cette période de l’année. Une anomalie qui devient la norme, comme on l’entendra souvent au cours du séjour. Ici, les effets des changements climatiques se font considérablement sentir. Pour mieux saisir l’ampleur du désastre qui, chaque année, gagne du terrain, il faut se rendre dans la zone de gestion de la faune de Churchill, un espace naturel où la taïga et la toundra se rencontrent, et qui abrite un grand nombre d’espèces sauvages, dont les ours polaires, qui reviennent normalement sur la terre ferme au début de l’été et y restent jusqu’à l’automne suivant.

Seules trois entreprises sont autorisées à emmener les touristes dans cette aire protégée. L’une d’elles, Frontiers North Adventures, est à l’origine de la création des Tundra Buggy: ces véhicules tout-terrain faits pour rouler dans des conditions extrêmes sillonnent les routes à la recherche de ces créatures dont la fourrure d’un blanc crème se détache à peine de la fine couche de neige tapissant le sol. Ces routes, c’est à peine si on ose les qualifier ainsi tant ces chemins de fortune, creusés par les années et le passage de ces poids lourds, sont désormais mangés par des flaques de la taille d’un étang.

Polar Bears International (PBI) a également un droit de passage à bord du Tundra Buggy One, qui lui a été offert par Frontiers North Adventures. Cet organisme sans but lucratif, formé par un groupe de scientifiques, d’activistes et de volontaires, soutient la recherche et prend part à des programmes de sensibilisation à la situation des ours polaires dans le monde afin d’assurer leur conservation et leur survie à long terme face aux changements climatiques qui bouleversent leur écosystème. Sur le terrain, PBI récolte et analyse des données qui servent autant à connaître la population réelle de ces mammifères qu’à trouver des solutions efficaces pour les maintenir à distance des communautés établies non loin de leur habitat naturel, que ce soit au Canada (où vivent les deux tiers des ours blancs de la planète) ou dans l’un des quatre autres pays où ils ont été recensés, soit aux États-Unis, au Groenland, en Norvège et en Russie.

Canada Goose, le partenaire et commanditaire principal de PBI depuis 2007, appuie cet organisme dans ses différentes activités, et lui verse notamment une partie des recettes de sa collection de vêtements Polar Bears International, reconnaissable aux vestes et aux manteaux bleu électrique parés du logo de PBI. «La faune, la flore, les personnes et les paysages du Nord sont d’une importance vitale; ce qui s’y passe nous affecte tous», souligne Gavin Thompson, vice-président responsable de la citoyenneté d’entreprise chez Canada Goose. «Il est de notre responsabilité de jouer un rôle de premier plan pour favoriser le changement, d’avoir un [effet] et d’aider à lutter contre la crise climatique.» Pour souligner cette vision, la marque a versé à ce jour plus de 3,5 millions de dollars à PBI, et financé la construction de la Polar Bears International House, à Churchill, qui accueille un centre éducatif sur les ours polaires, ouvert au public, qui héberge au besoin des scientifiques et des invités de l’organisme.