La marque américaine Universal Standard et la mannequin canadienne Lauren Chan, entrepreneure et fondatrice de la griffe culte Henning, lançaient en janvier leur toute première collection collaborative, au grand bonheur des fashionistas aux goûts luxueux… qu’elles aient une taille XS ou 7X. Connue pour son offre parmi les plus inclusives au monde, Universal Standard se démarque aussi par son approche radicalement différente: sa taille échantillon, basée sur celle de la femme américaine moyenne — soit un 18 —, ses coupes, étudiées pour s’adapter rigoureusement à un vaste éventail de corps, et ses tissus de qualité, encore trop rarement mis en valeur par les détaillants de mode taille plus.

En avril 2023, l’entreprise a fait l’acquisition de d’Henning, ce jeune studio de mode haut de gamme qui avait pris d’assaut le marché peu desservi des grandes tailles et dont la liste d’attente comprenait plus de 5000 personnes pour ses pièces les plus convoitées. Ainsi, c’est le savoir-faire et le talent de Chan, unis à l’expertise et à la démarche inclusive d’Universal Standard, qu’on retrouve dans Henning x US, une collection capsule sans précédent.