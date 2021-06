Shopping: 10 bikinis tendance pour l’été 2021

La griffe québécoise Frank and Oak se lance dans la mode de plage en lançant une ligne de maillots de bain et de bikinis confortables. Ce modèle réversible permet d’avoir deux vêtements en un (et, en plus, le haut est muni de bretelles amovibles pour laisser libre court à toutes nos envies stylistiques!).

Prix: 80 $ le haut et 70 $ le bas