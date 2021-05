Shopping: les plus beaux maillots de bain une pièce pour l’été 2021

Le maillot de bain une pièce, à la fois chic et confortable, continue sa parade de séduction pour l’été 2021. Matières opulentes, couleurs unies, nuances vibrantes, imprimés joyeux… Toutes les possibilités sont permises du moment qu’on se sent bien dans notre (seconde) peau car, après tout, c’est bien là le principal: se sentir à l’aise dans notre vêtement pour pouvoir profiter de la belle saison en toute liberté. Dans notre ligne de mire? On a repéré des modèles unis ou à motifs, tendance ou intemporels, pour se baigner et peaufiner notre bronzage dès que la température grimpe en flèche. Il ne nous reste plus qu’à choisir entre ces 10 maillots de bain une pièce (et c’est sans doute ce qui nous donnera le plus de fil à retordre!).