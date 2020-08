Former un million de personnes en matière d’intervention contre le harcèlement sexuel dans les lieux publics: voilà le défi de taille dans lequel se sont engagés L’Oréal Paris et Hollaback!. En sensibilisant et en outillant les témoins de ces comportements, le tandem espère ainsi rendre les lieux publics plus sécuritaires et ultimement, mettre un terme à la culture qui perpétue cette violence.

« L’Oréal Paris défend l’émancipation des femmes dans toutes les sphères de leur vie. En éliminant les obstacles qui empêchent les femmes de réaliser leurs ambitions, nous nous engageons à rehausser leur estime d’elles-mêmes », a déclaré Delphine Viguier-Hovasse, directrice générale internationale de la marque L’Oréal Paris, dans un communiqué de presse.

Savoir intervenir

En 2019, une étude sur le harcèlement sexuel dans les lieux publics menée par la firme Ipsos, en collaboration avec des chercheurs de l’Université Cornell et L’Oréal Paris, dressait un sombre portrait de la situation. Réalisée auprès de 15 000 personnes issues de huit pays différents, l’étude rapporte que près de 78% des femmes à travers le monde ont déjà été victimes de harcèlement sexuel dans les rues. Pourtant, 86% des participants ont affirmé ne pas savoir quoi faire lorsqu’ils sont témoins d’un incident, et seulement 25% des victimes ont déclaré avoir été aidées par quelqu’un.

Pourvoir les témoins des bonnes attitudes à adopter face à une agression de rue, L’Oréal Paris et Hollaback! en ont fait leur cheval de bataille. Disponible sur le site Stand up, le programme de formation fait état des 5D – Diriger, Distraire, Déléguer, Documenter, Dialoguer – pour désamorcer ce genre d’incident.

« Combien d’entre nous détournent le regard simplement parce que nous ignorons comment aider? », s’est questionné Emily May, cofondatrice et directrice exécutive de Hollaback! « Nous nous associons à L’Oréal Paris pour former des gens partout dans le monde – des individus de toutes les orientations, origines et générations – avec des outils simples qui leur seront utiles au quotidien pour d’abord reconnaître les situations, puis intervenir. »

Jusqu’à présent, la formation est offerte dans cinq pays, soit la France, l’Espagne, le Canada, l’Argentine et les États-Unis, mais doit s’étendre dans six autres d’ici la fin de l’année. Stand Up promet de s’associer aux organisations locales qui œuvrent pour l’égalité des sexes dans chacun de ces pays.



