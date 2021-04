«J’utilise cet écran solaire teinté pour le visage quotidiennement. J’aime sa texture crémeuse et légère qui s’applique très facilement et uniformément sans laisser de film gras. J’apprécie également qu’il s’agisse d’une protection à large spectre qui protège à la fois contre les rayons UVA et UVB. Le petit plus? Sa nuance un brin dorée qui unifie le teint et donne un effet bonne mine immédiat!»

Cynthia Quellet, Directrice de contenu numérique