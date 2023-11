En rehaussant notre intelligence cutanée, on permet d’améliorer l’interaction entre les cellules épidermiques, ce qui joue un rôle important dans l’apparence de la peau, sa texture et son éclat. «L’épiderme devient plus résilient, mieux à même de s’adapter et mieux équipé pour se protéger des facteurs extérieurs agressants», explique le Dr Nakanishi.

On sait qu’il est possible de cultiver nos habiletés cognitives en lisant, en s’informant et en restant curieux, mais comment peut-on perfectionner notre intelligence cutanée? «En fournissant un max de stimuli positifs à la peau!» affirme le Dr Nakanishi.