Pour Marie-Eve Janvier, animatrice et chanteuse

Le sérum Liftactiv à la vitamine C

«Avec ma vie de maman, j’ai besoin de soins pour la peau efficaces et faciles à utiliser!»

Pour Marie-Eve Janvier, l’animatrice et chanteuse chouchou des Québécois, il faut que son soin de la peau rime avec rapido presto. Sa routine du matin et du soir est faite en un tour de main, et c’est ce qu’elle aime du sérum Liftactiv à la vitamine C, de Vichy. «Je connaissais déjà les produits Vichy – et j’en étais déjà fan; ce sont les préférés de ma maman! Mais j’ai eu un coup de cœur total pour ce sérum à la vitamine C. Il s’applique aisément grâce à la pipette, il pénètre rapidement dans la peau sans laisser de résidu gras et, surtout, il fonctionne. J’ai vu des résultats notables en moins de 10 jours sur ma peau, qui a tendance à être terne et fatiguée.» Marie-Eve confie que sa peau réagit fortement au stress et aux conditions climatiques, et que même si elle assume ses petites taches brunes et ses boutons, elle veut que sa peau soit tonifiée et saine. «La vitamine C est un antioxydant, et on sent combien cet ingrédient est puissant dans ce sérum hypoallergénique, car le produit a réellement éclairci mon teint, sans agresser mon épiderme.» En effet, le sérum contient 15 % de vitamine C pure, ce qui permet d’apporter plus d’éclat à la peau (+40 %) et un teint visiblement plus uniforme (58 %). Parole de dermatos!