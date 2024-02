Un peu comme ces quartiers oubliés qui se transforment soudain en repères branchés, la barrière cutanée est récemment devenue le secteur cool qui fait jaser tout le monde dans le milieu de la beauté. Suffit de parcourir les rayons cosmétiques pour s’en convaincre et avoir envie, nous aussi, de faire partie de ses protégées.

Simple stratégie marketing visant à glorifier les bonnes vieilles crèmes hydratantes? Tout porte à croire que cette tendance marque plutôt un véritable changement de cap par rapport à la philosophie qui prévalait ces dernières années. Notamment, la quête d’une peau parfaitement lisse qui nous aiguillait souvent vers des traitements agressifs et des flacons aux concentrations vertigineuses. Plus ça brûlait, plus on se disait que ça fonctionnait!

Ces jours-ci, on semble privilégier une approche qui préconise plutôt la douceur et la simplicité. Au lieu d’essayer d’éradiquer telle ou telle imperfection, on cherche à traiter notre peau plus gentiment et de façon plus holistique.

«Auparavant, on misait sur l’exfoliation et les actifs costauds. Et immanquablement, on finissait par abuser de toutes ces choses qu’on croyait bonnes pour nous», déplore la Dre Neha Goyal, codirectrice médicale de la clinique MD Beauty, à Toronto. Non pas que le rétinol et les peelings soient foncièrement mauvais. Au contraire, ils peuvent être incroyablement bénéfiques. Or, en présence de produits aussi puissants, mieux vaut agir avec prudence. Autrement dit, si on utilise régulièrement des soins ciblés, mais qu’on n’obtient pas les résultats attendus, c’est peut-être parce qu’on est allée trop loin. «Quand on détruit toutes les huiles, la peau se rebelle et ça va à l’encontre de l’objectif fixé», dit la Dre Goyal.

Une fois la barrière cutanée compromise, des rougeurs, des démangeaisons ou des signes de sensibilité peuvent apparaître. «Cette inflammation peut entraîner des poussées d’acné et d’eczéma», renchérit la Dre Monica Li, dermatologue à Vancouver, qui note que notre routine de soins, mais aussi les douches chaudes et les conditions climatiques environnantes peuvent abîmer notre précieuse barrière. «Le temps froid et sec est un facteur externe qui peut endommager la barrière cutanée», précise-t-elle. Avec le temps, ce type d’inflammation chronique peut même accélérer le vieillissement cutané.

En revanche, une barrière vigoureuse se traduit par une peau douce, lumineuse et rebondie. Le genre de mine que tout le monde veut avoir! Voici donc comment prendre bien soin de sa barrière protectrice tout au long de la saison froide.