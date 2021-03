TOP ELLE: les 7 meilleurs shampoings secs pour de beaux cheveux

Notre routine beauté express du matin nous oblige parfois à sauter un shampoing? Pas de panique! Le shampoing sec vient à la rescousse des crinières qui ont besoin d’un petit coup de boost pour tenir jusqu’au prochain lavage, en absorbant l’excès de sébum et donc en permettant de dire adieu aux racines grasses. Notre chevelure semble ainsi propre et légère même si, contrairement à une idée reçue, le shampoing sec ne permet pas de débarrasser nos tifs des impuretés, de la pollution et des résidus qui s’y accumulent. Comment choisir la bonne bouteille? On veut qu’il soit invisible, évidemment (les traces blanches sont à bannir) et, tant qu’à faire, qu’il chouchoute notre crinière. Voici les meilleurs shampoings secs à magasiner dès maintenant pour avoir de beaux cheveux (presque) propres!